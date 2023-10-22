"Це було щось середнє між навісом і пострілом. Перед грою наш тренер воротарів сказав мені дивитися на їхнього кіпера Райю, тому що іноді він намагається читати моменти. Він може просто втратити ворота, і я матиму шанс перекинути його.

Шедевр Мудрика і катастрофа голкіперів у відеоогляді матчу Челсі – Арсенал – 2:2

Тож це було те, що я знав і тримав у своїй голові. Я обрав щось середнє між навісом і ударом. Це було правильне рішення", – цитує Мудрика журналіст Бен Джейкобс.

Нагадаємо, для українця це був другий гол за Челсі і перший на Стемфорд Брідж. У матчі проти Арсенала він також встиг заробити пенальті, але після заміни Михайла партнери розгубили перевагу 2:0.

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