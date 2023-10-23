" Было прекрасно разделить этот момент с нашими болельщиками, особенно в матче против Арсенала. Это был особенный момент, я очень ценю их поддержку.

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Для меня очень много значит забить на Стэмфорд Бридж, особенно потому, что я могу разделить этот момент с ними. Это особенное. Мне понравился этот момент, и я хочу, чтобы таких моментов было больше и больше", – поделился Мудрик в комментарии официальному сайту Челси.

Напомним, что Михаил стал одним из главных героев матча Челси – Арсенал, сначала заработав пенальти, а затем забив красивый гол.

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