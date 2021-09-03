Динамо відпустило Костевича в Рух
22:18 - Читать на русском
Захисник Динамо Володимир Костевич проведе наступні 4 місяці у складі львівського Руху.
"Жовто-чорні" оголосили про перехід Костевича на правах оренди на своєму офіційному сайті.
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Лівий оборонець підписав контракт з львів'янами до кінця 2021 року та виступатиме під 14 номером. За свою кар'єру Володимир встиг пограти у складі Карпат, польського Леха, а з літа 2020 року є гравцем Динамо.
До слова, захисник не зіграв жодного матчу у складі киян після свого переходу.
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