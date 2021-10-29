"Серхі тимчасово очолить першу команду. Ми цінуємо його відданість. Він розпочне з домашнього матчу проти Алавеса у суботу і, попередньо, буде з командою у Києві.

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Рональд Куман залишається легендою Барселони. Він виграв Кубок Іспанії, але останні результати були не найкращими. Склалася неприпустима ситуація. Можливо, ми повинні були прийняти це рішення трохи раніше. Беру на себе усю відповідальність.

Барса зберігає шанси у Ла Лізі та ЛЧ. Наші амбіції не змінилися. Ми вважали, що Куман заслужив більше часу. Хотіли мотивувати тренера та команду. Ми обіграли Динамо і Валенсію, але потім ситуація вийшла з-під контролю.

️ Laporta, sobre el sustituto de Koeman:



️ "Se está trabajando en distintas opciones, lo queremos hacer sin prisas. Tenemos confianza en Sergi hasta que llegue ese cambio en el banquillo"



#SergiBarjuanEnGol pic.twitter.com/jdHSI4dqm2 — Directo Gol (@DirectoGol) October 29, 2021

Я завжди говорив, що Хаві колись буде тренувати Барсу. Це його пріоритетна ціль. Я покладаюсь на людей, які стежать за еволюцією Хаві та інших тренерів, щоб зрозуміти, чи відповідають вони нашим вимогам. У мене хороші стосунки з Хаві. Його оточують прекрасні люди.

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Перемовини з Хаві? Це приватна розмова між друзями. Я спілкувався з ним ще під час виборчої кампанії. Однак, спочатку потрібно було розірвати контракт з Куманом. Я сказав йому: "щиро дякую і удачі". Хочу попросити Серхі бути рішучим і не боятися відповідальності. Нехай приймає власні рішення.

Ми обговорювали з Хаві матчі Барси по телефону. Разом переглядали деякі ігри. Мене не хвилює, що у нього – незначний досвід. Однак, попри те, що ми говоримо зараз про Хаві, у Барси є інші варіанти", – зазначив Лапорта.

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