"Мені важко було працювати в першому колі. Нам не вистачало крайніх захисників і вінгера. Я хотів дати всім шанс. У нас всі хлопці отримали ігровий час. Але потрібна свіжа кров. П'ятеро людей покинули команду – я їм вдячний.

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Ми хочемо підсилитися. Один вінгер чекає нас в Антальї. Ми в пошуках ще одного вінгера, правого захисника і опорного хавбека. Також в першому колі ми бачили, що Піхальонок та Ігнатенко не можуть грати проти Шахтаря, і ми не могли нікого поставити в центр поля. Хочемо мати по два футболісти на кожну позицію. Наше завдання зробити конкурентну команду. Керівництво клубу нас підтримує в цьому. Ми розуміємо, що конкуренція важлива в команді.

Не хочу бачити тих гравців, які мають контракт з Дніпром-1 і яких все влаштовує фінансово, які думають: мені все вдалося в житті. Ці футболісти не гратимуть у мене. Я хочу бачити в складі голодних, бідних футболістів, які гризуть землю, які думають про клуб. Нам потрібно створити сімейну атмосферу", – цитує Йовічевіча Sport Arena.

Нагадаємо, після першої частини сезону команда Йовічевіча посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, маючи в активі дві перемоги, дві нічиї і дев'ять поразок.

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