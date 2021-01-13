Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Булеца, права на якого належать Динамо, розповів про оригінальні методи роботи хорватського наставника у дніпровській команді.

"Зараз працюємо на позитивних емоціях. Йовічевіч – великий мотиватор, добре пояснює і всій команді, і індивідуально, хто, як і де повинен грати і розташовуватися на полі. Все зрозуміло і дохідливо. Наше завдання – втілювати ідеї тренера в життя.

Кравченко може повернутися у свій колишній клуб – на екс-капітана СК Дніпро-1 претендує також новачок УПЛ

Як Ігор налаштовує команду, щоб СК Дніпро-1 вибрався з підвалин турнірної таблиці? Потрібні велика відповідальність і дисципліна. Треба багато працювати, щоб був результат. Вірю, що нам під силу виправити становище в УПЛ", – сказав Булеца у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після першої частини сезону команда Йовічевіча посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, маючи в активі дві перемоги, дві нічиї і дев'ять поразок.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ