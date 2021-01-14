"Мне трудно было работать в первом круге. Нам не хватало крайних защитников и вингеров. Я хотел дать всем шанс. У нас все ребята получили игровое время. Но нужна свежая кровь. Пять человек покинули команду – я им благодарен.

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Мы хотим усилиться. Один вингер ждет нас в Анталье. Мы в поисках еще одного вингера, правого защитника и опорного хавбека. Также в первом круге мы видели, что Пихаленок и Игнатенко не могут играть против Шахтера, и мы не могли никого поставить в центр поля. Хотим иметь по два футболиста на каждую позицию. Наша задача сделать конкурентную команду. Руководство клуба нас поддерживает в этом. Мы понимаем, что конкуренция важна в команде.

Не хочу видеть тех игроков, которые имеют контракт с Днепром-1 и которых все устраивает финансово, которые думают: мне все удалось в жизни. Эти футболисты не будут играть у меня. Я хочу видеть в составе голодных, бедных футболистов, которые грызут землю, которые думают о клубе. Нам нужно создать семейную атмосферу", – цитирует Йовичевича Sport Arena.

Напомним, после первой части сезона команда Йовичевича занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, имея в активе две победы, две ничьи и девять поражений.

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