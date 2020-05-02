"Це краще, ніж світовий рекорд": Хочолава назвав найшвидших гравців Шахтаря

Грузинський захисник донецького клубу Давид Хочолава виділив найспритніших одноклубників.

"Хто найшвидший у Шахтарі? Без м'яча – Додо. Він дуже швидкий. Пам'ятаю, у нас на базі були тести, бігли 30 метрів. У всіх, хто біг нормально – результат 3,8-3,9 секунд, а Додо як зірвався...

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Пробіг начебто за 3,58! Мені здалося, що це швидше, ніж світовий рекорд. Але крім нього є ще одна людина, яка з м'ячем біжить набагато швидше, ніж без нього. Це Тайсон. Його неможливо наздогнати, якщо він з м'ячем", – сказав Хочолава у коментарі офіційному сайту "гірників".

Нагадаємо, Хочолава перейшов у Шахтар влітку 2017 року із одеського Чорноморця. У поточному сезоні 27-річний центрбек зіграв за "гірників" 12 матчів у всіх турнірах. Контракт гравця збірної Грузії із донецьким клубом розрахований до літа 2022 року.

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