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"Це краще, ніж світовий рекорд": Хочолава назвав найшвидших гравців Шахтаря

2 травня 19:57 725 Читать на русском
"Це краще, ніж світовий рекорд": Хочолава назвав найшвидших гравців Шахтаря
Давид Хочолава / Фото з відкритих джерел

Грузинський захисник донецького клубу Давид Хочолава виділив найспритніших одноклубників.

"Хто найшвидший у Шахтарі? Без м'яча – Додо. Він дуже швидкий. Пам'ятаю, у нас на базі були тести, бігли 30 метрів. У всіх, хто біг нормально – результат 3,8-3,9 секунд, а Додо як зірвався...

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Пробіг начебто за 3,58! Мені здалося, що це швидше, ніж світовий рекорд. Але крім нього є ще одна людина, яка з м'ячем біжить набагато швидше, ніж без нього. Це Тайсон. Його неможливо наздогнати, якщо він з м'ячем", – сказав Хочолава у коментарі офіційному сайту "гірників".

Нагадаємо, Хочолава перейшов у Шахтар влітку 2017 року із одеського Чорноморця. У поточному сезоні 27-річний центрбек зіграв за "гірників" 12 матчів у всіх турнірах. Контракт гравця збірної Грузії із донецьким клубом розрахований до літа 2022 року.

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Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон Додо Додо Давид Хочолава Давид Хочолава
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