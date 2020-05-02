"Это лучше, чем мировой рекорд": Хочолава назвал самых быстрых игроков Шахтера

Грузинский защитник донецкого клуба Давид Хочолава выделил самых ловких одноклубников.

"Кто самый быстрый в Шахтере? Без мяча – Додо. Он очень быстрый. Помню, у нас на базе были тесты, бежали 30 метров. У всех, кто бежал нормально – результат 3,8-3,9 секунд, а Додо как сорвался...

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Пробежал вроде бы за 3,58! Мне казалось, что это быстрее, чем мировой рекорд. Но кроме него есть еще один человек, который с мячом бежит гораздо быстрее, чем без него. Это Тайсон. Его невозможно догнать, если он с мячом", – сказал Хочолава в комментарии официальному сайту "горняков".

Напомним, Хочолава перешел в Шахтер летом 2017 года из одесского Черноморца. В текущем сезоне 27-летний центрбэк сыграл за "горняков" 12 матчей во всех турнирах. Контракт игрока сборной Грузии с донецким клубом рассчитан до лета 2022 года.

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