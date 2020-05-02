Легіонер Шахтаря заявив про бажання перейти в іменитий клуб

Бразильський півзахисник Шахтаря Маркос Сіпріано розповів про адаптацію в донецькому клубі.

"Моя мета – зробити кар'єру в Європі. Хочу продовжити свою еволюцію, рости в європейському футболі. Хоча не приховую, що у мене є бажання повернутися до Бразилії, зіграти у національному чемпіонаті і Кубку Лібертадорес. Якби я міг вибирати, то це був би Сан-Паулу – клуб, до якого я відчуваю велику прихильність. Пропозиція Шахтаря була дуже хорошою, я вирішив почати свою кар'єру в Європі. Хорошою не лише у фінансовому плані, але й у спортивному.

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Вони запропонували довгостроковий проект, я дуже щасливий. Адаптація у Шахтарі пройшла швидко, легко і приємно. У клубі є багато бразильських футболістів. Цей обмін досвідом після приїзду був дуже важливий. Мені було простіше знайти житло, спілкуватися з тренерським штабом.

Це дуже добре структурований клуб з чіткими проектами. Коли я приходив, то знав, що буде відбуватися у період дії мого контракту. Поки все обіцяне виконується. Робота з Луїшем Каштру проходить чудово. З бразильцями він розмовляє португальською – це дуже спрощує спілкування, адже є прямий контакт і немає необхідності у перекладачі", – сказав Сіпріано у коментарі виданню UOL.

Нагадаємо, бразилець перейшов у Шахтар влітку 2018-го року з Сан-Паулу. У поточному сезоні провів 5 матчів в українській Прем'єр-лізі.

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