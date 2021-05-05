Хочолава: Минай вийде на матч з Шахтарем, як на війну
Грузинський захисник "гірників" Давид Хочолава вірить у перемогу своєї команди у передостанньому турі УПЛ з Минаєм, однак трохи побоюється суперника.
"У матчі проти СК Дніпро-1 найважливішим було досягти результату, тому що хотілося знову відчути смак перемоги. Сподіваюся, що вже після поєдинку з Минаєм ми закриємо всі питання щодо того, хто посяде другу сходинку і вийде у Лігу чемпіонів.
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Рано думати про відпустку. Якщо минулого сезону ми могли дозволити собі трохи розслабитися, то у цьому доводиться все доводити до останнього туру. Що стосується Миная – хлопцям не потрібна додаткова мотивація, вони борються за виживання, тому вийдуть на матч, як на війну", – сказав Хочолава у коментарі Shakhtar News.
Нагадаємо, вирішальний для Миная поєдинок проти Шахтаря відбудеться завтра, 6 травня. Початок матчу о 19:00.
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