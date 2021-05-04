Шахтар продовжує підготовку до останніх матчів сезону. У четвер, 6 травня, "гірникам" належить зіграти з Минаєм, для якого цей поєдинок буде останнім шансом на збереження прописки в еліті.

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У вівторок, 4 травня, підопічні Каштру провели на полі спорткомплексу "Святошин" півторагодинне тренування за стандартною програмою. 20 хвилин зайняла розминка, 10 хвилин – квадрати, а потім футболісти сконцентрувалися на різних видах двосторонок і тактичній роботі.

До поєдинку проти закарпатців з основою готувався 17-річний Роман Савченко – центральний захисник Шахтаря U-19, повідомляє офіційний сайт "гірників". Максим Малишев та Ісмаїлі, які продовжують відновлення після травм, тренувалися за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, поєдинок 25-го туру між Минаєм і Шахтарем відбудеться у Києві на НСК Олімпійський о 19:00. Матч пройде з глядачами.

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