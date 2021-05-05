Грузинский защитник "горняков" Давид Хочолава верит в победу своей команды в предпоследнем туре УПЛ с Минаем, однако немного опасается соперника.

"В матче против СК Днепр-1 самым важным было добиться результата, потому что хотелось снова почувствовать вкус победы. Надеюсь, что уже после поединка с Минаем мы закроем все вопросы относительно того, кто займет второе место и выйдет в Лигу чемпионов.

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Рано думать об отпуске. Если в прошлом сезоне мы могли позволить себе немного расслабиться, то в этом приходится все доводить до последнего тура. Что касается Миная – ребятам не нужна дополнительная мотивация, они борются за выживание, поэтому выйдут на матч, как на войну", – сказал Хочолава в комментарии Shakhtar News.

Напомним, решающий для Миная поединок против Шахтера состоится завтра, 6 мая. Начало матча в 19:00.

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