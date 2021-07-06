Вже колишній легіонер Шахтаря Давид Хочолава спробує себе у чемпіонаті Данії.

Захисник Давид Хочолава покинув Шахтар і перейшов у Копенгаген, повідомляє офіційний сайт данської команди.

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28-річний футболіст підписав контракт з новим клубом на 4 роки. Вартість трансферу не повідомляється, однак за інформацією ЗМІ "гірники" отримають за свого гравця 2 млн євро одразу + 2 млн євро бонусами.

Нагадаємо, Хочолава перейшов у Шахтар у липні 2017 року у статусі вільного агента з одеського Чорноморця. У "футболці" помаранчево-чорних" він тричі став чемпіоном УПЛ (2018, 2019, 2020), двічі – володарем Кубка України (2018, 2019) і один раз – Суперкубка країни (2017).

Додамо, що Копенгаген є бронзовим призером чемпіонату Данії і в новій кампанії виступатиме у Лізі конференцій.

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