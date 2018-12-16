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"Хочеться жбурнути його в стіну, але не можу", – Вієйра відверто розповів про взаємини з Балотеллі

16:03 558 Читать на русском
"Хочеться жбурнути його в стіну, але не можу", – Вієйра відверто розповів про взаємини з Балотеллі
Патрік Вієйра / AFP

Керманич французької Ніцци Патрік Вієйра прокоментував поведінку свого підопічного Маріо Балотеллі.

"Якщо брати Маріо, то мені хочеться відповісти або просто притиснути до стіни, або повішати за комір на вішалку. Але не можу, тому що я більше не гравець.

Балотеллі полаявся з Вієйра після заміни

Я змушений двічі подумати перед тим, як щось скажу йому, бо ризикую втратити хорошого гравця. Не хочу казати щось, про що потім буду жалкувати. У ході розмов із ним я намагаюсь бути конструктивним", – цитує Вієйра L'Equipe.

Раніше стало відомо, що Ніцца не продовжуватиме контракт з Балотеллі через його погану форму. У сезоні 2018/19 нападник провів 10 матчів у чемпіонаті Франції, в яких відзначився лише однією результативною передачею.

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Теги
Франція Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Ніцца Ніцца Патрік Вієйра Патрік Вієйра
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