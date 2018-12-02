Балотеллі полаявся з Вієйра після заміни

Форвард французької Ніцци Маріо Балотеллі побив горщики з головним тренером "орлят" Патріком Вієйра в ході матчу 15-го туру Ліги 1 проти Генгама (0:0).

Італієць бурхливо відреагував на те, що 42-річний фахівець вирішив його замінити на 75-й хвилині поєдинку. Балотеллі спочатку облаяв тренера, а потім кинув свої рукавиці.

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Раніше керманич Ніцци зазначав, що нападник перестав бути беззаперечним гравцем основи, оскільки перебуває в поганій фізичній формі. Також італійські ЗМІ розкритикували Супер Маріо через зайву вагу.

У сезоні 2018/19 Маріо Балотеллі провів 9 матчів у чемпіонаті Франції, в яких відзначився лише однією результативною передачею. Минулого сезону в його активі було 19 очок за системою "гол+пас" (16 голів і 3 асисти).

Відео сварки Балотеллі з Вієйра (з 0:22):