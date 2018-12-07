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Ніцца не продовжуватиме контракт з Балотеллі

00:29 141 Читать на русском
Ніцца не продовжуватиме контракт з Балотеллі
Маріо Балотеллі / Фото ФК Ніцца

Форвард французької Ніцци Маріо Балотеллі може залишитись без клубу влітку.

"Ми думали, що Маріо покине клуб минулого літа, тому він пропустив передсезонну підготовку. Через це у нього не йде гра в першій половині сезону.

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Але Маріо не розгубив свій талант. Йому потрібно забити один м'яч, і тоді голи підуть. Давайте не буде ні про що шкодувати.

Продовження контракту? Ні, думаю, все закінчиться", – цитує президента клубу Жан-П'єр Рів'єра видання Goal.com.

Нагадаємо, чинний контракт італійця з клубом розрахований до літа. В поточному сезоні чемпіонату Франції Маріо зіграв у 10-ти матчах та відзначився лише одним асистом.

Вієйра: Балотеллі зараз такий же, яким був у 16 років – в 45 він буде таким самим

Теги
Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Ніцца Ніцца Англія Франція Трансфери
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