"Боротися за кожен трофей це те, чого ми хочемо. Ми маємо це довести. Зробленого минулого сезону було недостатньо для завоювання головної нагороди, і цього разу треба бути кращим.

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Ми раді, що граємо в Суперкубку та маємо можливість здобути нагороду. Ми зустрічаємось із найсильнішою командою Європи, фаворитом, і ми знаємо, які вимоги. Ми дуже задоволені складом і хочемо забезпечити здорову конкуренцію та працюємо над цим.

Манчестер Сіті показував свою послідовність роками, і вони заслуговують на повагу від усіх за те, що вони зробили. Якщо ви хочете поборотися за чемпіонство, ви знаєте загальну кількість очок, які вам знадобляться, і це нечувано в цій лізі за останні 100 років. Тож це стандарт, і якщо ви хочете бути на вершині, ви знаєте, що вам потрібно робити", – цитує Артету клубний сайт.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє з Арсеналом в матчі за Суперкубок Англії в неділю, 6 серпня.

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