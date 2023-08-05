"Хочемо забезпечити здорову конкуренцію": Артета озвучив амбітні цілі Арсенала на сезон 2023/24
Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився щодо майбутнього матчу проти Манчестер Сіті за Суперкубок Англії.
"Боротися за кожен трофей це те, чого ми хочемо. Ми маємо це довести. Зробленого минулого сезону було недостатньо для завоювання головної нагороди, і цього разу треба бути кращим.
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Ми раді, що граємо в Суперкубку та маємо можливість здобути нагороду. Ми зустрічаємось із найсильнішою командою Європи, фаворитом, і ми знаємо, які вимоги. Ми дуже задоволені складом і хочемо забезпечити здорову конкуренцію та працюємо над цим.
Манчестер Сіті показував свою послідовність роками, і вони заслуговують на повагу від усіх за те, що вони зробили. Якщо ви хочете поборотися за чемпіонство, ви знаєте загальну кількість очок, які вам знадобляться, і це нечувано в цій лізі за останні 100 років. Тож це стандарт, і якщо ви хочете бути на вершині, ви знаєте, що вам потрібно робити", – цитує Артету клубний сайт.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє з Арсеналом в матчі за Суперкубок Англії в неділю, 6 серпня.
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