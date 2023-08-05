"Бораться за каждый трофей это то, чего мы хотим. Мы должны это доказать. Сделанного в прошлом сезоне было недостаточно для завоевания главной награды, и в этот раз нужно быть лучше.

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Мы рады, что играем в Суперкубке и имеем возможность получить награду. Мы встречаемся с сильнейшей командой Европы, фаворитом и знаем, какие требования. Мы очень довольны составом и хотим обеспечить здоровую конкуренцию и работать над этим.

Манчестер Сити показывал свою последовательность годами, и они заслуживают уважения всех за то, что они сделали. Если вы хотите сразиться за чемпионство, вы знаете общее количество очков, которые вам понадобятся, и это неслыханно в этой лиге за последние 100 лет. Так что это стандарт, и если вы хотите быть на вершине, вы знаете, что вам нужно делать", – цитирует Артету клубный сайт.

Напомним, что Манчестер Сити сыграет с Арсеналом в матче за Суперкубок Англии в воскресенье, 6 августа.

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