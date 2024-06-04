Мбаппе не отримав у Мадриді космічної зарплати, на яку міг розраховувати два роки тому, коли "кинув" Реал. Але все одно став найбільш високооплачуваним гравцем "королівського клубу".

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Кіліан зароблятиме в Реалі 15 мільйонів євро на рік чистими, повідомляє AS. Він обійшов у зарплатній відомості Алабу (12,5 млн), Вінісіуса (12 млн) та Беллінгема (11 млн). Досі очолював список Кроос (13 млн), який завершив кар'єру.

Француз погодився на значно меншу зарплату в порівнянні з ПСЖ. У Парижі йому платили 72 млн євро брутто, у Мадриді – 26 млн брутто. Однак "вершкові" видали щедрий підписний бонус на 100 млн євро, оскільки футболіст прийшов вільним агентом.

Мбаппе також зберіг за собою 80% іміджевих прав, які приносять близько 30 мільйонів євро за рік від рекламних контрактів.

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