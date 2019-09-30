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Хотим отдавать ему передачи столько, сколько это возможно, – Фредерикс расхвалил Ярмоленко

15:22 70 Читати українською
Хотим отдавать ему передачи столько, сколько это возможно, – Фредерикс расхвалил Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Хавбек Вест Хэма Райан Фредерикс одобрительно отозвался об игре вингера Андрея Ярмоленко.

"Мы хотим отдавать ему пас столько, сколько это возможно. Мы знаем, что что-то произойдет. Он немного другой, чем мы", – цитирует Фредерикса Twiter Вест Хэма.

Когда Ярмоленко наберет свою лучшую форму, защитники АПЛ должны волноваться, – официальный сайт Вест Хэма

В сезоне 2019/20 Ярмоленко забил 3 гола в матчах АПЛ и команда сейчас находится на четвертой позиции в турнирной таблице.

Напомним, украинец пропустил большую часть сезона 2018/19 из-за травмы ахилла.

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