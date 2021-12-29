Нападник СК Дніпро-1 Олексій Хобленко міг би спробувати свої сили далеко за кордоном.

За 26-річним форвардом упродовж певного часу стежить Сеул, стверджує fcdnipro.com.

СК Дніпро-1 визначився з трансферною політикою – команда Йовічевіча зробить ставку на балканців

Корейський гранд хотів би придбати Хобленка, проте СК Дніпро-1 не налаштований відпускати основного гравця. Нападник лише рік тому перейшов з брестського Динамо до дніпрян на правах вільного агента. У поточному сезоні Олексій зіграв 8 матчів, відзначився 3 голами та одним асистом.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 жахливо провів першу частину кампанії і пішов зимувати на останній сходинці УПЛ.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ