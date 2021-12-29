Нападающий СК Днепр-1 Алексей Хобленко мог бы попробовать свои силы далеко за рубежом.

За 26-летним форвардом в течение определенного времени следит Сеул, утверждает fcdnipro.com.

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Корейский гранд хотел бы приобрести Хобленко, однако СК Днепр-1 не настроен отпускать основного игрока. Нападающий лишь год назад перешел из брестского Динамо к днепрянам на правах свободного агента. В текущем сезоне Алексей сыграл 8 матчей, отличился 3 голами и одним ассистом.

Напомним, СК Днепр-1 ужасно провел первую часть кампании и ушел зимовать на последней строчке УПЛ.

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