СК Дніпро-1, як і більшість українських команд, вже пішов у відпустку. Підопічні Ігора Йовічевіча повернуться до роботи 9 січня.

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Дніпряни протягом двох днів пройдуть медогляд і вирушать на передсезонний збір у Туреччину (якщо свої корективи не внесе ситуація з COVID-19), повідомляє видання Meta Ratings.

Щодо кадрових питань – то вже на першому зборі у тренувальному таборі дніпрян з'явиться кілька легіонерів з балканських країн. Також не виключений варіант повернення в СК Дніпро-1 захисника Максима Лопирьонка, який пів року провів у Минаї на правах оренди.

Нагадаємо, після першої частини сезону команда Йовічевіча посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, маючи в активі дві перемоги, дві нічиї і дев'ять поразок.

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