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Хобленко відверто висловився про перспективи Хачеріді в Динамо Брест

07:30 202 Читать на русском
Хобленко відверто висловився про перспективи Хачеріді в Динамо Брест
Євген Хачеріді / Фото з відкритих джерел

Чемпіон Білорусі у складі брестського Динамо Олексій Хобленко поділився думками щодо майбутнього у білоруському клубі захисника команди Євгена Хачеріді.

"Нойок та Мілевський – лідери. Ці гравці дуже важливі для команди, їх якості допомогли Динамо стати чемпіоном. Щодо Хачеріді, то він, після підписання контракту, тренувався з командою, підтримував форму.

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Він без сумніву посилить білоруський колектив. Хоча у нього й не було ігрової практики, але видно, що це дуже сильний футболіст, який обов’язково підсилить Брест", – сказав Хобленко в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Хачеріді 23 жовтня 2019 року підписав контракт з брестським клубом, згідно якого він з 1 січня стає повноправним гравцем Динамо. Потім у ЗМІ з'явилась інформація, щодо розриву угоди з колишнім оборонцем київського Динамо та збірної України. Згодом керівництво команди розвіяло всі сумніви щодо майбутнього Євгена у білоруському клубі.

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Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді Олександр Нойок Олександр Нойок Динамо Динамо Олексій Хобленко Олексій Хобленко Артем Мілевський Артем Мілевський
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