Хобленко пояснив, чому обрав чемпіонат України замість Ліги чемпіонів

Чемпіон Білорусі у складі брестського Динамо Олексій Хобленко розповів, чому вирішив повернутись в Україну.

"У мене закінчувався контракт. Мені пропонували його продовжити. Думав над цим. Але також була розмова з Дмитром Михайленком, ми давно спілкувалися. Він висловив зацікавленість, аби я перейшов в СК Дніпро-1. Мені сподобалась пропозиція від дніпрян – хочеться спробувати в цій команді свої сили, знову повернутися у чемпіонат України. Для мене це новий виклик.

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Я розумів, що відмовляюсь від шансу зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів, можливо, Ліги Європи. Але я сподіваюсь, що з СК Дніпро-1 ми теж доб’ємося високих цілей і ще поборемося за зону єврокубків у найближчому майбутньому", – розповів Хобленко в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, 25-річний форвард 28 грудня став гравцем СК Дніпро-1, підписавши контракт на 2,5 сезони. Попереднім клубом Хобленка було брестське Динамо, з яким українець вперше став чемпіоном Білорусі.

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