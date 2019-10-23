Хачеріді підписав контракт з брестським Динамо

Екс-захисник київського Динамо Євген Хачеріді стане одноклубником Артема Мілевського та ще двох українців.

Екс-захисник збірної України та київського Динамо Євген Хачеріді повертається у великий футбол. Сьогодні гравець поповнив склад ФК Динамо Брест, повідомляє офіційний сайт команди. Контракт футболіста з клубом почне діяти з 1 січня 2020 року до кінця 2021 року.

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Хачеріді стане вже четвертим українцем у складі білоруської команди – окрім Артема Мілевського за команду грають Олексій Хобленко та Олександр Нойок.

Нагадаємо, останнім клубом 32-річного Хачеріді був грецький ПАОК, за який Євген провів лише 11 поєдинків. Перед цим футболіст протягом 9 років виступав у складі київського Динамо, з яким двічі став чемпіоном України та вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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