Генеральний менеджер Динамо Брест зробив однозначну заяву щодо майбутнього Хачеріді у клубі

Генеральний менеджер брестського Динамо Максим Краснобаєв розповів про ситуацію з контрактом українського захисника Євгена Хачеріді.

Раніше з'явилась інформація, що новоспечені чемпіони Білорусі вирішили розірвати угоду з колишнім оборонцем київського Динамо та збірної України.

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"Хачеріді буде в Динамо Брест. З 1 січня у нього починається контракт", – розповів Краснобаєв у коментарі Tribuna. Останнім клубом захисника був грецький ПАОК, з яким Хачеріді влітку розірвав контракт і пів року залишався без команди.

Додамо, що Хачеріді стане вже четвертим українцем у складі Динамо Брест – окрім Артема Мілевського за команду грають Олексій Хобленко та Олександр Нойок.

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