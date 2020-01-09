toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Хобленко откровенно высказался о перспективах Хачериди в Динамо Брест

9 января 07:30 1819 Читати українською
Хобленко откровенно высказался о перспективах Хачериди в Динамо Брест
Евгений Хачериди / Фото из открытых источников

Чемпион Беларуси в составе брестского Динамо Алексей Хобленко поделился мыслями о будущем в белорусском клубе защитника команды Евгения Хачериди.

"Нойок и Милевский – лидеры. Эти игроки очень важны для команды, их качества помогли Динамо стать чемпионом. Относительно Хачериди, то он, после подписания контракта, тренировался с командой, поддерживал форму.

Хобленко объяснил, почему выбрал чемпионат Украины вместо Лиги чемпионов

Он несомненно усилит белорусский коллектив. Хотя у него и не было игровой практики, но видно, что это очень сильный футболист, который обязательно усилит Брест", – сказал Хобленко в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, Хачериди 23 октября 2019 г. подписал контракт с брестским клубом, согласно которому он с 1 января становится полноправным игроком Динамо. Затем в СМИ появилась информация, относительно разрыва соглашения с бывшим защитником киевского Динамо и сборной Украины. Впоследствии руководство команды развеяло все сомнения относительно будущего Евгения в белорусском клубе.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2620
Теги
Артем Милевский Артем Милевский Динамо Киев Динамо Киев Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди Олександр Нойок Олександр Нойок Алексей Хобленко Алексей Хобленко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
56
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук