Хобленко откровенно высказался о перспективах Хачериди в Динамо Брест

Чемпион Беларуси в составе брестского Динамо Алексей Хобленко поделился мыслями о будущем в белорусском клубе защитника команды Евгения Хачериди.

"Нойок и Милевский – лидеры. Эти игроки очень важны для команды, их качества помогли Динамо стать чемпионом. Относительно Хачериди, то он, после подписания контракта, тренировался с командой, поддерживал форму.

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Он несомненно усилит белорусский коллектив. Хотя у него и не было игровой практики, но видно, что это очень сильный футболист, который обязательно усилит Брест", – сказал Хобленко в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, Хачериди 23 октября 2019 г. подписал контракт с брестским клубом, согласно которому он с 1 января становится полноправным игроком Динамо. Затем в СМИ появилась информация, относительно разрыва соглашения с бывшим защитником киевского Динамо и сборной Украины. Впоследствии руководство команды развеяло все сомнения относительно будущего Евгения в белорусском клубе.

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