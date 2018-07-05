Хобленко: Чорноморець пропонував новий контракт на покращених умовах, проте я відмовився

Український форвард Олексій Хобленко розповів, чому вирішив перейти з одеського Чорноморця в Динамо-Брест.

"Можливо, я б ніколи не пішов з Чорноморця, адже в Одесі мені все подобалось: клуб, вболівальники, місто, стадіон... Я знав, що команда залишається в Прем'єр-лізі. Однак на моє рішення вплинули різні чинники. Перейшовши в Динамо-Брест, гадаю, що прийняв правильне рішення. Так буде краще для моєї сім'ї і розвитку кар'єри.

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Чорноморець пропонував мені новий контракт на покращених умовах, проте я вирішив відгукнутися на пропозицію білоруського клубу і спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Динамо-Брест вийшло з пропозицією на Чорноморець і вони вирішили це питання. Можливо, за мене заплатили якусь компенсацію.

Був інтерес від Десни, але чернігівський клуб не зміг домовитись з Чорноморцем. Зваживши всі "за" і "проти", вирішив перейти в брестське Динамо. Можливо, чемпіонат Білорусі не настільки сильний, але там грають дуже хороші футболісти. Той же Артем Мілевський, Олександр Гутор – гравці моєї нової команди. Мені буде дуже приємно влитися в такий колектив", – цитує Хобленка Footboom.

Відзначимо, Хобленко підписав із "динамівцями" контракт на півтора роки.

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