Гусєв зіграв за аматорський Діназ – гравець невдовзі може підписати контракт

Екс-півзахисник Динамо Олег Гусєв зіграв 1 матч за аматорський клуб Діназ і може підписати контракт з командою з Київської області.

Головний тренер футбольного клубу Діназ Володимир Бондаренко повідомив, що клуб наразі вирішує питання з підписанням легенди київського Динамо Олега Гусєва.

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Сам хавбек вже провів 1 матч за вишгородську команду. Суперником був Шахтар U-21, який переміг з рахунком 5:4.

"Олег Анатолійович – людина футбольна і завжди ним "горить". Поки що це питання в стадії вирішення. Все буде залежати від його самопочуття, від його планів та завдань, які він поставить перед собою. Сподіваюся, що він буде у нас в команді, але в якому амплуа поки що не будемо говорити", – цитує Бондаренка офіційний сайт Діназа.