Хобленко: Черноморец предлагал новый контракт на улучшенных условиях, но я отказался

Украинский форвард Алексей Хобленко рассказал, почему решил перейти из одесского Черноморца в Динамо-Брест.

"Возможно, я бы никогда не ушел из Черноморца, ведь в Одессе мне все нравилось: клуб, болельщики, город, стадион ... Я знал, что команда остается в Премьер-лиге. Однако на мое решение повлияли разные факторы. Перейдя в Динамо-Брест, думаю, что принял правильное решение. Так будет лучше для моей семьи и развития карьеры.

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Черноморец предлагал мне новый контракт на улучшенных условиях, но я решил откликнуться на предложение белорусского клуба и попробовать свои силы в другом чемпионате. Динамо-Брест вышло с предложением на Черноморец и они решили этот вопрос. Возможно, за меня заплатили какую-то компенсацию.

Был интерес со стороны Десны, но черниговский клуб не смог договориться с Черноморцем. Взвесив все "за" и "против", решил перейти в Брестской Динамо. Возможно, чемпионат Беларуси не настолько сильный, но там играют очень хорошие футболисты. Тот же Артем Милевский, Александр Гутор – игроки моей новой команды. Мне будет очень приятно влиться в такой коллектив", – цитирует Хобленко Footboom.

Отметим, Хобленко подписал с "динамовцами" контракт на полтора года.

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