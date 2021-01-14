"Втягуємося, навантаження зростають. Працюємо. У перші дні і тижні буде закладатися фізичний фундамент. Все нормально. Хочу забивати і максимально допомагати Колосу, щоб команда вигравала.

Хльобас офіційно перейшов у Колос

Хочу забивати побільше голів. Мінімум 10 хочу забити за сезон. Чому покинув Десну? Мало ігрової практики було, хотілося грати, тому перейшов в іншу команду", – поділився Хльобас у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Хльобас – вихованець Динамо. За головну команду киян дебютував 17 листопада 2012 року у матчі проти донецького Металурга. Встиг пограти в оренді у Говерлі, Ворсклі та мінському Динамо.

В липні 2018 року на правах вільного агента перейшов у чернігівську Десну. У поточному сезоні провів за команду Рябоконя 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

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