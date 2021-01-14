"Втягиваемся, нагрузки возрастают. Работаем. В первые дни и недели будет закладываться физический фундамент. Все нормально. Хочу забивать и максимально помогать Колосу, чтобы команда выигрывала.

Хлёбас официально перешел в Колос

Хочу забивать побольше голов. Минимум 10 хочу забить за сезон. Почему покинул Десну? Мало игровой практики было, хотелось играть, потому перешел в другую команду", – поделился Хлёбас в комментарии Футбол News.

Напомним, Хлёбас – воспитанник Динамо. За главную команду киевлян дебютировал 17 ноября 2012 в матче против донецкого Металлурга. Успел поиграть в аренде в Говерле, Ворскле и минском Динамо.

В июле 2018 на правах свободного агента перешел в черниговскую Десну. В текущем сезоне провел за команду Рябоконя 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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