Екс-форвард Десни Дмитро Хльобас знайшов собі нову команду.

Захисник Колоса підписав контракт з грецьким клубом, – ЗМІ

26-річний футболіст підписав контракт з Колосом, повідомляє офіційний сайт ковалівської команди. Термін угоди – півтора року.

Нагадаємо, Хльобас – вихованець Динамо. За головну команду киян дебютував 17 листопада 2012 року у матчі проти донецького Металурга. Встиг пограти в оренді у Говерлі, Ворсклі та мінському Динамо.

В липні 2018 року на правах вільного агента перейшов у чернігівську Десну. У поточному сезоні провів за команду Рябоконя 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

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