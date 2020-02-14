Гравці Десни отримали солідну премію за перемогу над Динамо, – журналіст

Журналіст Олег Ящук озвучив суму, яку отримали гравці Десни за перемогу над Динамо в першому колі УПЛ.

Футболісти Десни за перемогу в матчі УПЛ отримують по 50 тисяч гривень, повідомили в програмі Футбольний формат.

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За інформацією джерела, більша премія тільки у гравців Шахтаря й Олександрії. Цікаво, що за перемогу над Динамо в першому колі чемпіонату України (2:1) чернігівці отримали по 100 тисяч гривень. При цьому середня зарплата футболістів Десни становить 100-150 тисяч гривень.

До слова, Десна посідає третє місце в УПЛ, маючи в активі 33 очки. Наступний матч чернігівці проведуть проти чинного чемпіона – Шахтаря, поєдинок запланований на 23 лютого, початок о 14:00.

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