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Гравці Десни отримали солідну премію за перемогу над Динамо, – журналіст

14 лютого 20:01 2384 Читать на русском
Гравці Десни отримали солідну премію за перемогу над Динамо, – журналіст
Динамо – Десна / фото: Оксана Васильєва

Журналіст Олег Ящук озвучив суму, яку отримали гравці Десни за перемогу над Динамо в першому колі УПЛ.

Футболісти Десни за перемогу в матчі УПЛ отримують по 50 тисяч гривень, повідомили в програмі Футбольний формат.

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За інформацією джерела, більша премія тільки у гравців Шахтаря й Олександрії. Цікаво, що за перемогу над Динамо в першому колі чемпіонату України (2:1) чернігівці отримали по 100 тисяч гривень. При цьому середня зарплата футболістів Десни становить 100-150 тисяч гривень.

До слова, Десна посідає третє місце в УПЛ, маючи в активі 33 очки. Наступний матч чернігівці проведуть проти чинного чемпіона – Шахтаря, поєдинок запланований на 23 лютого, початок о 14:00.

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