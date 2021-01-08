Экс-форвард Десны Дмитрий Хлёбас нашел себе новую команду.

Защитник Колоса подписал контракт с греческим клубом, – СМИ

26-летний футболист подписал контракт с Колосом, сообщает официальный сайт ковалёвской команды. Срок соглашения – полтора года.

Напомним, Хлёбас – воспитанник Динамо. За главную команду киевлян дебютировал 17 ноября 2012 года в матче против донецкого Металлурга. Успел поиграть в аренде в Говерле, Ворскле и минском Динамо.

В июле 2018 года на правах свободного агента перешел в черниговскую Десну. В текущем сезоне провел за команду Рябоконя 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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