"Хірурги казали, що я помру", – екс-гравець Динамо заявив, що його кар'єру зламали клубні лікарі киян

Колишній гравець Динамо Денис Адлейба поділився неприємними спогадами про важку травму, яка поклала хрест на його ігровій кар'єрі.

"В одному з матчів на турнірі мене вдарили по нозі. А вночі температура підскочила до 40 градусів, почалися галюцинації. Я розумів, що щось не те відбувається і попросив сусіда по кімнаті покликати лікаря. Сказав йому: "По-моєму, я від'їжджаю".

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На одній нозі підстрибом спустився на перший поверх. Робили якісь процедури, але біль не припинявся. Потім масажист масажував години дві. Я навіть заснув. Зранку литкова частина ноги опухла і стала як стегно. Ніхто не міг зрозуміти, що відбувається. Мене відвезли в "Борис". Там зробили пункцію і побачили, що пішов процес нагноєння. Вирішили відразу оперувати.

На наступний день моя нога стала, як дві. Зібрали консиліум з 8 хірургів. 6 з них сказали, що ногу потрібно ампутувати. Говорили: "Він помре". Все було на межі сепсису. Потім мій лікар підтвердив це і сказав: "Якщо ти віруюча людина, то постав свічечку в церкві. Ми тобі не тільки ногу, ми тобі життя врятували". Все могло закінчитися летально.

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На мій погляд, це помилка лікаря Динамо Ігоря Шморгуна. Пробіжка після зимової відпустки. Я оступився і відчув дискомфорт в області гомілкостопа. А у нас Кубок Макарова. Лікар мене колов прямо в сухожилля, чого взагалі не можна робити. Так він блокував біль. Я прийшов до думки, що є велика ймовірність того, що він зробив укол нестерильно і пішло зараження. Колоти сухожилля – це саме по собі небезпечно", – розповів Адлейба в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Денис Адлейба провів спільні роки у структурі столичного гранда разом з такими відомими гравцями як Артем Мілевський і Олександр Алієв.