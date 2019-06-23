"Хирурги говорили, что я умру", – экс-игрок Динамо заявил, что его карьеру сломали клубные врачи киевлян

Бывший игрок Динамо Денис Адлейба поделился неприятными воспоминаниями о тяжелой травме, которая положила крест на его игровой карьере.

"В одном из матчей на турнире меня ударили по ноге. А ночью температура подскочила до 40 градусов, начались галлюцинации. Я понимал, что что-то не то происходит и попросил соседа по комнате позвать доктора. Сказал ему: "По-моему, я отъезжаю".

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На одной ноге вприпрыжку спустился на первый этаж. Делали какие-то процедуры, но боль не прекращалась. Потом массажист массировал часа два. Я даже уснул. С утра икроножная часть ноги опухла и стала как бедро. Не могли понять, что происходит. Меня отвезли в "Борис". Там сделали пункцию и увидели, что пошел процесс нагноения. Решили сразу оперировать.

На следующий день моя нога стала, как две. Собрали консилиум из 8 хирургов. 6 из них сказали, что ногу нужно ампутировать. Говорили: "Он умрет". Все было на грани сепсиса. Потом мой доктор подтвердил это и сказал: "Если ты верующий человек, то поставь свечечку в церкви. Мы тебе не только ногу, мы тебе жизнь спасли". Все могло закончиться летально.

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На мой взгляд, это ошибка доктора Динамо Игоря Шморгуна. Пробежка после зимнего отпуска. Я оступился и почувствовал дискомфорт в области голеностопа. А у нас Кубок Макарова. Доктор меня колол прямо в сухожилия, чего вообще нельзя делать. Так он блокировал боль. Я пришел к мысли, что есть большая вероятность того, что он сделал укол нестерильно и пошло заражение. Колоть сухожилие – это само по себе опасно", – рассказал Адлейба в интервью Tribuna.

Напомним, Денис Адлейба провел совместные годы в структуре столичного гранда вместе с такими известными игроками как Артем Милевский и Александр Алиев.