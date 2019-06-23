"Він зламав долю людини", – екс-гравець Динамо Адлейба пригадав конфлікти Блохіна з Мілевським

Давній товариш Артема Мілевського Денис Адлейба поділився думкою щодо причин невдач колишнього форварда збірної України.

"Все посипалося через пранкера. Він зламав долю людини. Ми у відпустці прилетіли в Нью-Йорк, увімкнули телефони – дзвінок. Тьома прямо в літаку розмовляв. Дивиться на мене і каже, що Карпін дзвонить. Якраз такий період був, що багато хто телефонував.

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Я кажу йому: "Скажи, що потім поспілкуєтеся". А цей пранкер взяв і витягнув його на розмову, про Блохіна почав закидати. Але Артем сказав все як є, нічого поганого.

Блохін завжди ставив себе в приклад, коли щось пояснював: "Ось я там такий, ось я б". Він легенда і може так говорити, але іноземцям це не подобалося. Тьома це озвучив, але взяти і зарубати його за це?

У футболі бувають ревнощі. Артем ставав популярнішим за Блохіна. Хлопець і красивий, і успішний, і свій стиль у футболі. Як знаменитий Джордж Бест. Навколо нього все було дуже круто, але треба було робити правильні ходи. Адже одна неправильна кома в контракті – і все", – розповів Адлейба в інтерв'ю Tribuna.

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