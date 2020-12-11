Хіменес повернувся на базу Вулверхемптона – форвард зламав череп 2 тижні тому
Нападник англійського Вулверхемптона Рауль Хіменес вперше після жахливої травми голови приїхав на тренувальну базу команди.
"Учора вранці в нас був особливий гість у Комптон-парку", – повідомляє офіційний твіттер "вовків".
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Хіменес навідався на тренувальну базу Вулвз вперше після жахливої травми голови. У матчі 10-го туру проти Арсенала мексиканець зламав череп у зіткненні з Давідом Луїсом. Тоді форварда винесли на ношах у кисневій масці. Пізніше він був прооперований у Лондоні. Про терміни поверення нападника на поле наразі інформації немає.
У нинішньому сезоні Рауль Хіменес встиг провести 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.
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