"Учора вранці в нас був особливий гість у Комптон-парку", – повідомляє офіційний твіттер "вовків".

Хіменес вперше заговорив після перелому черепа – форвард Вулверхемптона не має наміру здаватись

Хіменес навідався на тренувальну базу Вулвз вперше після жахливої травми голови. У матчі 10-го туру проти Арсенала мексиканець зламав череп у зіткненні з Давідом Луїсом. Тоді форварда винесли на ношах у кисневій масці. Пізніше він був прооперований у Лондоні. Про терміни поверення нападника на поле наразі інформації немає.

У нинішньому сезоні Рауль Хіменес встиг провести 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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