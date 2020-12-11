"Вчера утром у нас был особый гость в Комптон-парке", – сообщает официальный твиттер "волков".

Хименес впервые заговорил после перелома черепа – форвард Вулверхэмптона не намерен сдаваться

Хименес наведался на тренировочную базу Вулвз впервые после страшной травмы головы. В матче 10-го тура против Арсенала мексиканец сломал череп в столкновении с Давидом Луисом. Тогда форварда вынесли на носилках в кислородной маске. Позже он был прооперирован в Лондоне. О сроках возвращении нападающего на поле пока информации нет.

В нынешнем сезоне Рауль Хименес успел провести 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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