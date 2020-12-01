Хіменес вперше заговорив після перелому черепа – форвард Вулверхемптона не має наміру здаватись
10:04 - Читать на русском
Мексиканский нападник Рауль Хіменес вже мріє про повернення на поле.
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Педру Нету 27’
Даніель Поденсе 42’
27’ Педру Нету
42’ Даніель Поденсе
"Дякую за ваші слова підтримки. Буду під наглядом і сподіваюся скоро повернутися на поле", – написав Хіменес у Twitter.
Хіменес отримав перелом черепа у жахливому зіткненні з Давідом Луїсом
Нагадаємо, у поєдинку 10-го туру АПЛ Арсенал – Вулверхептон (1:2) мексиканиць жорстко зіткнувся головами з Давідом Луїсом, Рауля госпіталізували одразу з футбольного поля, пізніше у нього діагностували перелом черепа. Хіменесу провели операцію, яка завершилась успішно.
У нинішньому сезоні АПЛ мексиканець провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.
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