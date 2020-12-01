Мексиканский нападник Рауль Хіменес вже мріє про повернення на поле.

"Дякую за ваші слова підтримки. Буду під наглядом і сподіваюся скоро повернутися на поле", – написав Хіменес у Twitter.

Хіменес отримав перелом черепа у жахливому зіткненні з Давідом Луїсом

Нагадаємо, у поєдинку 10-го туру АПЛ Арсенал – Вулверхептон (1:2) мексиканиць жорстко зіткнувся головами з Давідом Луїсом, Рауля госпіталізували одразу з футбольного поля, пізніше у нього діагностували перелом черепа. Хіменесу провели операцію, яка завершилась успішно.

У нинішньому сезоні АПЛ мексиканець провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

Кавані дублем приніс перемогу Манчестер Юнайтед, Вулверхемптон у важкому матчі здолав Арсенал