"Вони займаються своїм бізнесом певним чином. Я не думаю, що вони просто купують гравців заради покупки. Можливо, вони й націлювалися на того, кого в підсумку не змогли отримати.

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Якщо Арсенал не може отримати те, на що націлений, то, очевидно, вони перелаштуються і беруть Жоржінью. Я не думаю, що вони хотіли Жоржінью на початку вікна, але таке трапляється. Втім, я все ще вважаю склад Арсенала занадто коротким для титулу. Потрібні були великі гроші, щоб піти та купити Мудрика. Але хіба Мудрик міг відразу вплинути на цю команду? Вони обрали Троссара, який знає лігу, довго грає тут. Більше шансів, що такий гравець почне приносити очки тут і зараз", – наводить слова Анрі Football London.

Нагадаємо, Челсі віддав Шахтарю за Мудрика 70 млн+30 млн євро бонусами, натомість Арсенал придбав Троссара у Брайтона за 24+6 млн євро. Українець поки не зміг відзначитися результативними діями за новий клуб, а гол бельгійця допоміг "канонірам" здобути нічию з Брентфордом.

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