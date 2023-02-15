Тодд Боулі приїжджав учора до Парижа, щоб обговорити літній трансфер Неймара.

Власник Челсі Тодд Боулі приїжджав у вівторок, 14 лютого, до Парижа на зустріч із власником ПСЖ Насером Аль-Хелаїфі для обговорення літнього трансферу Неймара. Про це інформує Le Parisien.

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Контракт 31-річного бразильця з ПСЖ діє до літа 2025 року. У серпні 2017 року паризький клуб придбав нападника у Барселони за 222 мільйони євро.

Якщо перехід Неймара в Челсі відбудеться, Михайло Мудрик отримає серйозного конкурента на свою позицію. Обидва гравці виступають на лівому фланзі атаки.

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