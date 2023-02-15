Дортмундська Борусія переграла Челсі (1:0) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про гру та дії Михайла Мудрика читайте на "Футбол 24".

Борусія творила красу на старті

Челсі взимку закупився на 300 мільйонів, але не вважався явним фаворитом протистояння з Борусією. Лондонці в кризі – одна перемога у 8 матчах після Нового року. Тренер постійно тасує склад в надії знайти робочий варіант. А в суперниках Дортмунд, який на ходу – серія з 6 перемог після ЧС-2022. Едін Терзіч якраз знайшов оптимальне поєднання футболістів.

Грем Поттер вирішив здивувати свого візаві. У п'яти попередніх матчах Челсі мав перевагу за володінням і фанатично контролював м'яч. Це допомагало "синім" оборонятися, але з креативом були величезні проблеми. Тому сьогодні Челсі віддав м'яч і вирішив грати на просторі. Спершу все виглядало жахливо, адже позиційний захист також не налагоджений.

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Борусія будувала шикарні комбінації та розривала гостей в центрі поля. Енцо не міг покривати великий простір, а захисники не встигали за темпом Дортмунда. Статистика першої чверті зустрічі красномовна – 8:0 за ударами, 70% на 30% за володінням. Щастя лондонців, що Борусія погано завершувала атаки. Вольф і Адеємі не скористалися своїми моментами.

Челсі перемалював картину матчу, але дивом програв

А от Челсі поступово знайшов свою гру та почав відповідати гострими контратаками. Мудрик і Хаверц вибігали у вільні зони. У гостей виділявся Феліш, який майстерно підключав партнерів. Згодом і сам португалець опинився на ударних позиціях. І... жахливо розпорядився отриманими шансами. Феліш розігнав класну атаку з Зієшем, але пальнув над воротами. А після пасу Хаверца з гольової позиції пробив у поперечину.

У другому таймі Челсі почав грати сміливіше, нав'язувати боротьбу за м'яч. Це спровокувало відкритіший футбол. Обидві команди максимально наблизилися до голів, але чудово зіграли воротарі: Кобель потягнув потужні удари Джеймса, а Кепа парирував постріл Брандта. Челсі посилював тиск. Здавалося, що назріває гол. Однак забила Борусія.

Дортмунд вибіг у контру після стандарту біля власних воріт. Адеємі зачепився за м'яч на власній половині, просто знищив Енцо на шляху до чужого штрафного та завершив рейд голом, обігравши Кепу. Челсі продовжив насідати та мав зрівнювати рахунок. Після чергового провалу оборони господарів Кулібалі розстрілював ворота. Кобель пом'якшив удар, а Джан вибив м'яч з лінії.

Міг відзначитися й Зієш, суперово приклався до м'яча Енцо – все байдуже, Кобель був на висоті. Воротар Борусії витягнув абсолютно все, що летіло в площину. 7 сейвів. Борусія вистраждала перемогу та зробила заявку на чвертьфінал Ліги чемпіонів. Матч-відповідь проти Челсі відбудеться 7 березня на Стамфорд Брідж.

Мудрик з новим партнером і без блиску

Мудрик дебютував за Челсі в Лізі чемпіонів, отримавши місце в стартовому складі. Тренер продовжує довіряти українцю після невдалого матчу з Фулхемом. А от партнер Міші по флангу випав з основи. Кукурелью звинувачували в ігноруванні та гальмуванні Мудрика, а сам Михайло натяками (лайк в соцмережах, розмова в Шахтарі) підтвердив своє невдоволення малою кількістю передач.

Сьогодні підтримувати українця на лівому крилі вийшов Чілвел. Цікаво, що перед матчем Міша багато часу проводив за розмовами з Беном, гуляючи Вестфаленштадіоном. Результат ми побачили на полі – єдиний пас під удар Мудрик віддав якраз на Чілвела. Але головними в Челсі були не кадрові зміни. Грем Поттер показав нову тактику. Ставка на швидкі атаки, коли в тебе попереду Мудрик, Феліш і Хаверц, виглядала логічною.

Михайлу за позиціями протистояли Вольф (колишній вінгер на краю оборони) та неповороткий Зюле. Зручна картина гри, зручні суперники. За таких умов Михайло мав би якісно себе показати. На жаль, не вийшло. У дебюті зустрічі він намагався сміливо обігрувати та навіть проходив візаві, проте це нічим корисним для команди не завершувалося.

Важко пригадати бодай один позитивний епізод в атаці за участю Міші. Чіплятися за м'ячі не вдавалося. Мудрик віддав лише 18 передач з точністю 60%. Єдиний удар українця легко заблокували. На 70 хвилині його зняли, адже на заміну вийшов Кукурелья. Разом їм не місце на полі.

Що стосується роботи без м'яча, то тут Михайло може отримати компліменти. Він в кількох моментах добре відборовся, відпрацював на оборону, виграв 5 дуелей. Раз вигриз м'яч у підкаті, раз зіграв на перехопленні. Але обидві позитивні дії зіпсував піжонськими пасами п'ятою, які були неточними. А ще давав багато свободи Вольфу, який дуже активно підключався до атак.

Блідий матч від Мудрика. Статистичні портали одностайно визначили його найгіршим серед польових гравців Челсі. Всі алгоритми вивели йому низькі оцінки: SofaScore – 6.6, WhoScored – 6.5, FotMob – 6.8.