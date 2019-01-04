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"Хіба, чорт забирай, це не червона картка?", – Клопп розкритикував Компані через фол проти Салаха

14:10 218 Читать на русском
"Хіба, чорт забирай, це не червона картка?", – Клопп розкритикував Компані через фол проти Салаха
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що захисника Манчестер Сіті Венсана Компані потрібно було вилучати за порушення проти нападника мерсисайдців Мохамеда Салаха.

"Мені подобається Венсан Компані, але хіба, чорт забирай, це не червона картка? Він залишався останнім в захисті та скоїв цей фол. Якби він ударив сильніше, Салах вибув би до кінця сезону", – цитує Клоппа BBC Sport.

Клопп назвав матч із Манчестер Сіті найважчим у сезоні

Нагадаємо, Ліверпуль вперше програв у нинішньому сезоні АПЛ, перервавши серію з 20 матчів без поразок (17 перемог, 3 нічиї).

Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці АПЛ, Манчестер Сіті, поступаючись на 4 очки, знаходиться на другій сходинці.

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Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 1
Ліверпуль
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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Венсан Компані Венсан Компані Мохамед Салах Мохамед Салах Юрген Клопп Юрген Клопп Манчестер Сіті - Ліверпуль
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