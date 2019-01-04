Клопп назвав матч із Манчестер Сіті найважчим у сезоні

Керманич Ліверпуля Юрген Клопп відверто прокоментував поєдинок "червоних" із Манчестер Сіті (1:2) у 21-му турі англійської Прем'єр-ліги.

"Неймовірно інтенсивна, складна для обох команд, гра. Сіті влучили в стійку й м'яч залетів у ворота, ми теж влучили – і він не пересік лінію.

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Було непросто, та це нормально. Ми мали шанси, вони мали свої моменти. Обидві команди божевільно боролися, щоб залишитися в грі. Здебільшого я задоволений нашою грою, обидві команди могли грати краще, але ми не дозволяли більшого одне одному. Це тактичний футбол.

Ми програли, це не надто приємно, та це не має великого значення. Це найважча гра сезону для нас", – цитує Клоппа BBC Sport.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті переміг Ліверпуль і закрутив інтригу в АПЛ. Єдиний м'яч у складі мерсисайдців забив Роберто Фірміно.