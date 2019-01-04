toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Клопп назвав матч із Манчестер Сіті найважчим у сезоні

12:25 413 Читать на русском
Клопп назвав матч із Манчестер Сіті найважчим у сезоні
Юрген Клопп / твіттер Ліверпуля

Керманич Ліверпуля Юрген Клопп відверто прокоментував поєдинок "червоних" із Манчестер Сіті (1:2) у 21-му турі англійської Прем'єр-ліги.

"Неймовірно інтенсивна, складна для обох команд, гра. Сіті влучили в стійку й м'яч залетів у ворота, ми теж влучили – і він не пересік лінію.

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Було непросто, та це нормально. Ми мали шанси, вони мали свої моменти. Обидві команди божевільно боролися, щоб залишитися в грі. Здебільшого я задоволений нашою грою, обидві команди могли грати краще, але ми не дозволяли більшого одне одному. Це тактичний футбол.

Ми програли, це не надто приємно, та це не має великого значення. Це найважча гра сезону для нас", – цитує Клоппа BBC Sport.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті переміг Ліверпуль і закрутив інтригу в АПЛ. Єдиний м'яч у складі мерсисайдців забив Роберто Фірміно.

Англія21 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 1
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Сіті - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
40
хв
Леванте
20:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук