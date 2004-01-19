"Перформанс екс-зірки Шахтаря у потворній перемозі Гвардіоли": реакція англійських ЗМІ на Ман Сіті – Ліверпуль

"Футбол 24" розповідає про реакцію британських ЗМІ на прихований фінал сезону в англійській Прем'єр-лізі.

"Фернандінью повертає Манчестер Сіті у чемпіонські перегони"

Бразилець, який залишив великий слід в історії донецького Шахтаря, став головним ідеологом перемоги Ман Сіті над Ліверпулем, вважає Daily Mail: "Він гасив пожежі на всіх фронтах, ставши таким собі нічним охоронцем для Хосепа Гвардіоли. З Фернандінью "містяни" могли вільно дихати у центрі поля. Бразилець майже завжди виходив переможцем зі своїх дуелей. Він не лише блискуче зривав наступ швидких форвардів Ліверпуля, але й нерідко розпочинав атаки класними передачами, розрізаючи оборонні редути команди Клоппа".

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Завдяки своєму розкішному перформансу Ферна був визнаний одним з найкращих гравців матчу разом з Агуеро та Сане – авторами голів команди Гвардіоли. Троє отримали по 9 балів. Аналогічну оцінку заслужив ще й Пеп Гвардіола, який, на думку журналістів Daily Mail, тактично здивував Юргена Клоппа. "Чемпіонські перегони запалюються", – додає популярний британський таблоїд.

"Ман Сіті – це не лише краса"

Manchester Evening News вважає, що підопічні Гвардіоли ледь не вперше у поточному сезоні продемонстрували справжній чемпіонський характер. "Вони довели, що можуть бути бійцями на полі. Виявляється, Сіті – це не лише краса. Саме завдяки своїй войовничості "містяни" обіграли Ліверпуль та повернулись у боротьбу за титул", – зазначає манчестерське видання.

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"Гвардіола програв чимало матчів Юргену Клоппу, але цього разу каталонський фахівець насправді здивував свого німецького візаві. Ставка на Ляпорта та Даніло виявилась цілком виправданою. Попри значний брак на початку матчу, обоє солідно відіграли в обороні, не давши розігнатись Салаху, Мане, Арнольду та Робертсону", – вважає MEN.

Звісно, що фантастична гра Фернандінью також не залишилась поза увагою видання, яке називає його найкращим гравцем матчу: "Відсутність бразильця у попередніх зустрічах – головна причина провалів та втрати очок. Він довів, що є одним з ключових виконавців команди Гвардіоли. Жоден інший хавбек не здатен так класно грати на оборону. Ферна був справжнім господарем центру поля. Однак, виконуючи гігантський об'єм роботи, він не обмежувся лише руйнуванням, але й чудово розпочинав атаки".

"Майстер-клас від Фернандінью"

Провідний футбольний оглядач BBC Філ Макнулті залишився здивованим поставою команди Гвардіоли, яка не грала у притаманний для себе футбол:

"Сіті продемонстрував характер, щоб перемогти Ліверпуль, який до цього не програв у лізі жодного поєдинку. Попри велику паніку в обороні, коли Стоунз виніс м'яч з порожніх воріт, підопічні Гвардіоли лічені разі дозволяли розігнатись ударному тріо Салах-Мане-Фірміно. "Містянам" сильно пощастило, що арбітр не вилучив Компані, але загалом – це був великий вечір для чинного чемпіона".

На особливу похвалу Макнулті заслужив Фернандінью, який "дав майстер-клас гри у центрі поля". Бразилець – безапеляційний гравець матчу за версією BBC.

"Юрген Клопп може бути розчарований, адже його команда зіграла набагато нижче своїх можливостей. Мерсисайдцям не вистачало інтенсивності та швидкості – двох якостей, якими славиться команда під керівництвом німця. Здавалось, що Ліверпуль грає на нічию. Клопп розумів, що може зазнати першої поразки на дуже складному стадіоні, і це сталось. Втім "червоним" не варто опускати руки, а просто загадати блискучу першу частину сезону", – зазначає Макнулті.

"Потворна перемога Сіті пригальмовує чемпіонську ходу Ліверпуля"

ESPN припускає, що відчайдушний підкат Джона Стоунза, який врятував Сіті від гола за рахунку 0:0, може виявитись ключовим у боротьбі за титул.

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"Великі моменти змінюють великі матчі, а великі матчі визначають сезон. Якщо Манчестер Сіті зможе відіграти у Ліверпуля чотири очки та зберегти чемпіонський титул, Стоунз вважатиметься автором переломного моменту в підсумковому успіху "містян".

"Завдяки Стоунзу "містяни" отримали психологічну перевагу над Ліверпулем. Якби м'яч перетнув лінію воріт, "червоні", швидше за все, вже випереджали б Сіті на 10 очок. Натомість, ми отримали чотири пункти розриву та фантастичну боротьбу до кінця сезону.

Сіті не грав красиво, команда з Етіхад була більш прямою та безкомпромісною, ніж раніше. Це була потворна перемога "містян", яким тепер гратиме на руку чемпіонський досвід. Ліверпуль змушений з острахом озиратись назад ", – пише аналітик видання Марк Огден.

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