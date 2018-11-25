Атлетік встановив антирекордну безвиграшну серію у своїй історії в Прімері

Баски не перемагають у Ла Лізі з серпня – такої негативної серії клуб ще не мав.

У 13 турі Прімери Атлетік не зумів переграти Хетафе та довів свою безвиграшну серію в чемпіонаті до 12 матчів. Це найгірша серія в історії клубу, повідомляє Opta.

Баски виграли лише матч першого туру, а зараз з 11 очками розмістилися у зоні вильоту іспанської першості. "Червоно-білі" найчастіше в цьому сезоні Ла Ліги розписують нічиї (8).

Нагадаємо, що Атлетік ніколи не вилітав з Прімери. У цьому сезоні клуб дуже близький до цього.

Система підготовки гравців Атлетіка